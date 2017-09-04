Абакан, 4 сентября, 2017, 14:44 — ИА Регнум. В Хакасии сегодня, 4 сентября 2017 года, впервые отмечается День хакасского языка, являющегося родным для 73 тысяч человек.

R-19.ru Сохранение и развитие хакасского языка

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, в настоящее время в республике хакасский язык изучают около 7 тысяч школьников. Это около 80% от общей численности детей коренной национальности.

По словам министра образования и науки Хакасии Ларисы Гимазутиной, за три последних года для изучения хакасского языка и хакасской литературы издали более 20 наименований учебников для 1−9 классов.

«Обеспеченность школ учебниками и учебно-методическими пособиями для изучения хакасского языка составляет 100%», — подчеркнула министр.

Гимазутина добавила, что в Хакасии ежегодно проверяют уровень владения учащихся хакасским языком, проводя региональные исследования:

«Школьники показывают достаточно высокий уровень владения хакасским языком в 4 классе (77%) и его снижение до 70,9% к 7 классу. Для выравнивания ситуации разработаны методические рекомендации и скорректированы программы повышения квалификации учителей хакасского языка и литературы».

Однако, как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, есть в вопросах изучении и сохранении хакасского языка и так называемые проблемные точки.

«В первую очередь к проблемным точкам мы относим семейное изучение хакасского языка. Зачастую дети хакасской национальности не говорят на хакасском языке, потому что на нём не говорят в семье. И сейчас перед нами стоит цель разработки программ, проведения различных мероприятий именно по семейному изучению хакасского языка», — сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь министерства образования и науки республики Кристина Кренц.

Она рассказала, что порой дети даже на уровне дошкольных образовательных организаций, то есть в детсадах, не знают, как по-хакасски «здравствуйте». А когда начинают выяснять причину этого незнания, оказывается, что родители дома не говорят на хакасском языке:

«Языковая среда, как известно, формируется не только в образовательной организации, но и непосредственно в самой семье. Мы хотим организовать такую работу с родителями».

Собеседница ИА REGNUM подчеркнула, что три года назад в Хакасии «очень остро стоял вопрос обеспеченности учебниками хакасского языка, а теперь он снят»:

«Это удалось сделать благодаря работе Хакасского книжного издательства. Учебники издавались на средства грантов и на федеральные субсидии. Самое главное для нас, что Хакасское книжное издательство, как подведомственная министерству образования и науки республики организация, вошло в федеральный перечень организаций, которые имеют право издавать учебники, входящие в федеральный перечень учебников».

В минобрнауки республики уточнили, что для активного привлечения в школы учителей хакасского языка в регионе подразумевается 15-процентная доплата к должностному окладу. Это доплата учителям, воспитателям и педагогам допобразования, которые ведут уроки по хакасскому языку.

«Ещё одним показателям того, что изучение хакасского языка набирает обороты, стало желание детей сдавать государственный выпускной экзамен. Это такая форма государственной итоговой аттестации для девятиклассников и одиннадцатиклассников. И дети показывают хорошие результаты», — говорит Кренц.

По информации профильного министерства, 91% от общей численности участников ГИА сдали экзамен на «4» и «5».

"Так что можно утверждать, что ситуация с изучением и сохранением хакасского языка стабилизируется. Единственная проблема, повторюсь, в семейном изучении хакасского языка. Ожидаем, что положительные моменты будут в связи с тем, что при минобрнауки республики создан отдел национального образования. Он будет заниматься напрямую хакасским языком, изучением его в школах, ростом качества изучения и так далее», — подытожила Кристина Кренц.

Добавим, сейчас в регионе работают более 270 учителей хакасского языка.

Хакасский язык — второй государственный язык Хакасии, он является родным для 73 тысяч человек. То, что День хакасского языка решили отмечать именно 4 сентября, связано с началом создания современной хакасской письменности.

«Ровно 93 года назад в этот день была создана специальная комиссия при уездном отделе народного образования, которая занималась составлением хакасского алфавита и написанием учебников. Создание алфавита, появление первых книг и учебников, а затем и газеты «Хызыл аал» на хакасском языке стали исторически значимыми событиями, которые положили начало возрождению письменности и, в целом, способствовали сохранению и развитию хакасского языка», — сказал министр национальной и территориальной политики Хакасии Михаил Побызаков, поздравляя жителей республики.

В республиканском парламенте ИА REGNUM сообщили, что учреждение этого праздника «является одним из этапов целенаправленной работы в области сохранения популяризации хакасского языка».

Как уже сообщало ИА REGNUM, закон республики «Об установлении Дня хакасского языка» был принят 13 июня 2017 года. День хакасского языка будет отмечаться ежегодно 4 сентября.