Донецк, 4 сентября, 2017, 14:50 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 3 сентября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии семь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 23 раза, сообщают 4 сентября СМИ народных республик.

Militaryreview.su Украинская Мста-Б в зоне АТО

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили семь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Лозовое, Калиново, Фрунзе, Нижнее Лозовое, Красный Яр.

При обстреле украинские силовики использовали автоматические станковые гранатометы АГС, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 23 раза. Под огнем оказались 10 населенных пунктов.

Отмечается, что боевики «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались устроить провокацию, однако были приняты подразделениями ВСУ за диверсантов противника и обстреляны. В результате перестрелки погиб один неонацист, еще четверо получили ранения.

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Также обстрелами ВСУ были повреждены два здания в поселке Зайцево.

По данным Украины, один солдат ВСУ получил ранение. «Штаб АТО» зафиксировал 44 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Павлополя, Гнутово, Талаковки, Лебединского, Широкино, Марьинки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Станицы Луганской, Зайцево, Майорска.

Напомним, с 25 августа на территории Донбасса было объявлено «школьное перемирие» в честь начала учебного года. Однако, согласно заявлению Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, после нескольких дней затишья в зоне ведения боевых действий вновь вернулись к «обычному» режиму ведения огня.