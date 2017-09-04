Ярославль, 4 сентября, 2017, 14:39 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля рассказали о темпах по ремонту дорог в рамках агломерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Жаворонков Ремонт Юго-западной окружной дороги

По подрядчику «Угличское ДСУ» средняя выработка по контакту составляет 85%. Сейчас в работе находится улица Ляпидевского. Ее готовность — 30%.

Что касается вологодского ООО «Дорожное управление», то у них средние показатели готовности объектов — 75%. В высокой степени готовности находятся улицы Полушкина Роща, Труфанова, Свердлова, Лисицына, Тургенева, Республиканский проезд.

Ремонт улицы Некрасова выполнен на 40%

Портит относительно благополучную картину московский «Экоград». По ним общая выработка составляет всего 30−40%. Есть замечания по исполнению выравнивающих слоев и ведению рабочей документации.

Компании выписаны штрафы на сумму более 3 млн рублей.

«Объясните логику «Экограда» в скачках с одного объекта на другой. В итоге пока не сдан ни один. Скоро сезон дождей, Большая Фёдоровская брошена, на остальных дорогах с пятницы тоже не видел укладки, хотя погода позволяла. У организации самый большой контракт по БКД, и из-за неё мы можем войти в зиму с недоделанными дорогами, а ещё хуже — вылететь из программы» — пишет участник группы «Дороги Ярославля» Камиль Бикмурзин.

Напомним, сроки завершения работ у дорожных подрядчиков по контракту — конец октября.