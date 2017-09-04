Москва, 4 сентября, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Интерес к криптовалютам во многом связан с постоянным обновлением рекордов биткоином — последняя волна интереса к этой валюте была спровоцирована ростом курса выше 5 тыс. долларов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 сентября заявил председатель НП «Центр развития инновационного бизнеса» Алексей Михеев, комментируя высказывания главы Внешэкономбанка Сергея Горькова.

لرن روت Bitcoin

Глава ВЭБ ранее заявил, что курс биткоина будет продолжать расти ближайшие 2−3 года, но затем доверие и интерес к криптовалюте могут упасть.

«Надо отметить, что криптовалюта биткоин существует относительно давно — уже почти 10 лет, и за это время она отстояла свое право на существование, поскольку несмотря на все негативные заявления экспертов, спрос на нее сохраняется на довольно высоком уровне», — напоминает Михеев.

Между тем, если говорить о прогнозе курса криптовалюты, то разброс мнений на этот счет колоссален, считает он.

«Кто-то заявляет о достижении курса в 100 тыс. долларов, ряд экспертов прогнозирует достижение курса в 1 млн долларов к 2040 году, но в любом случае, на мой взгляд, курс биткоина может буть довольно волатилен в ближайшей перспективе», — считает Михеев.

По его словам, это связано с тем, что в перспективе возможны очередные такие называемые хардфорки или другими словами, изменения протокола биткоина. Последнее такое изменение произошло 1 августа, когда криптовалюта разделилась надвое: классический биткоин и Bitcoin Cash.

«В результате хардфорка 1 августа цена на биткоин упала практически в 2 раза, и биткоин торговался ниже 2 тыс. долларов. Но потом стоимость криптовалюты за месяц выросла до 4,5 тыс. долларов, а сейчас — до 5 тыс. долларов. То есть, волатильность цены этой валюты сохраняется на очень высоком уровне и эта тенденция продолжится», — уверен Михеев.