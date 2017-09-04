Дейр-эз-Зор, Сирия, 4 сентября, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Армия Сирии в течение ближайших 48 часов достигнет города Дейр эз-Зор, который был осажден боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение нескольких лет. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил губернатор провинции Дейр аль-Зор Мухаммад Ибрагим Самра.

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«Герои армии прибудут в Дейр эз-Зор максимум в течение 24—48 часов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что основные усилия правительственных войск Сирии и группировки Вооруженных Сил РФ сосредоточены на том, чтобы разгромить последний оплот боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Дейр-эз-Зор.

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