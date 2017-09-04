Москва, 4 сентября, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, находясь в Китае на встрече глав стран БРИКС, отчитался об успехах российской экономики. По его словам, темпы роста ВВП на данный момент превышают 2%, инфляция замедлилась до 3,5%, а уровень безработицы опустился до 5%. Если верить сухим цифрам, которые предоставляет Росстат, то положение дел в стране действительно выглядит более чем позитивно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

Банк России Рубль

По его мнению, «волна позитива накрыла и отечественный финансовый рынок. Российские акции растут последние месяцы, рубль укрепился против доллара до максимальных значений с середины июня, а иностранцы в очередной раз проявляют спрос на российский госдолг».

«Низкая инфляция и одновременно высокая ставка ЦБ РФ делает рубль привлекательным для операций кэрри трейд. Сейчас складываются довольно благоприятные условия для того, чтобы ЦБ понизил ставку 15 сентября. Спекулянты спешат до этого времени воспользоваться возможностью вложить деньги в российский госдолг. Именно это сейчас является движущим фактором роста рубля», — отметил эксперт.

На торгах московской биржи в понедельник курс доллара находится на отметке 57 рублей 90 копеек, евро торгуется вблизи 68 рублей 90 копеек, индекс ММВБ держится выше 2000 пунктов, а смесь Brent торгуется выше 52 долларов за баррель.

«При стабильности на нефтяном рынке рубль имеет неплохие шансы на рост в сентябре. С начала августа рост рубля против доллара уже составил более 5%. Дальнейшее снижение курса доллара может привести к возврату в диапазон 56—57 рублей за доллар. Эти уровни могут быть очень привлекательными для покупок валюты. При этом не особенно важно даже, что будет происходить с котировками нефти», — считает Задоя.

«Российская валюта, похоже, окончательно перестала реагировать на динамику черного золота. Что касается потенциала роста доллара, то от 56—57 рублей он может вырасти до уровней 60—61 рубль за доллар. Следующей целью может стать и 62—63. Однако временные горизонты могут сместиться до конца 2017 — начала 2018 годов», — полагает эксперт.

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