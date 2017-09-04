Ярославль, 4 сентября, 2017, 13:54 — ИА Регнум. В течение трех месяцев в нем будут принимать участие ученики первых классов трех ярославских школ — №17, 47 и 56, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru В школах Ярославля детям начали выдавать молоко

С 4 сентября по 1 декабря детям будут ежедневно выдавать по 200 миллилитров молока в дополнение к основному питанию. Это суточная норма потребления данного продукта для ребенка по данным Роспотребнадзора и Института питания РАН.

«Цели и задачи проекта: укрепление здоровья подрастающего поколения и формирование осознанного отношения к здоровому питанию. Программа имеет двойной положительный эффект для развития Ярославской области. Это не только укрепление здоровья школьников, но и поддержка молочной отрасли агропромышленного комплекса, обеспечение молокоперерабатывающим предприятиям стабильного рынка сбыта» — отметил заместитель председателя правительства области Валерий Холодов.

Национальная программа, суть которой в регулярном обеспечении детей в образовательных учреждениях молоком в качестве дополнительного питания, в России реализуется с 2005 года. В нее уже включилось 49 субъектов РФ, охвачено 3,5 миллиона школьников.

В Ярославской области в пилотном проекте примут участие 272 ребенка. Каждому из них подарена книжка, в которой в занимательной форме рассказывается о необходимости ведения здорового образа жизни, здорового питания и ежедневного употребления молока.

Реализация пилотного проекта покажет, насколько целесообразно и реально внедрить национальную программу «Школьное молоко» во всех общеобразовательных школах региона.