Сямэнь, Китай, 4 сентября, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Делегация Калужской области во главе с заместителем губернатора Владимиром Поповым в рамках саммита БРИКС, проходящего в китайском Сямэне, представит инвестиционный потенциал региона и расскажет об опыте локализации предприятий стран «пятёрки», сообщает 4 сентября пресс-служба Агентства регионального развития области.

Фото Агентства регионального развития Калужской области. В китайском Сямэне

По данным агентства, на сегодняшний день в области создано 12 индустриальных парков площадью более 7 тыс. га, а также особая экономическая зона «Калуга» площадью более тысячи га. В регионе реализуется более 160 проектов из 100 стран мира.

Отмечается, что Калужская область стала частью международного логистического проекта «Новый Шёлковый путь», который призван объединить экономические интересы Европы и Азии. В регионе в 2016 году создан логистический коридор «Калуга-Далянь», которые позволяет удешевить грузоперевозки и в два раза сократить доставки грузов.

«Поезд курсирует между ж/д станцией «Ворсино» и китайским портом «Далянь». Идет работа над продолжением данного маршрута в Роттердам и Люксембург. В сентябре прошлого года на станцию «Ворсино» прибыл первый контейнерный поезд из Мумбаи (Индия)», — сообщили в агентстве.

Кроме того, в регионе сформированы более десяти промышленных кластеров, в том числе фармацевтический, транспортно-логистический, агропромышленный, автомобильный, кластер строительных материалов, металлообработки, авиационно-космический.

«Кластерный подход занимает ключевое место в экономической стратегии региона. В формате кластеров в Калужской области успешно работают как российские, так и иностранные производства компаний с мировым именем», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в китайском Сямэне с 3 по 5 сентября проходит саммит стран БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР). Главными целями саммита являются усиление взаимовыгодного партнёрства для поддержания мира и стабильности, а также ускорение развития стран «пятёрки» и улучшение системы глобального управления.

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