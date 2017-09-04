Душанбе, 4 сентября, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Экспортно-импортный банк Китая выделит льготный кредит в 79 млн долларов на реконструкцию высоковольтной 500-киловольтной линии электропередачи районов республиканского подчинения. Соответствующее соглашение с Эксимбанком подписал президент Эмомали Рахмон во время своего визита в Китай, сообщает пресс-служба таджикского главы государства.

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Также соглашение подписали министр финансов Таджикистана Абдусалом Курбанов и вице-президент Экспортно-импортного банка Китайской Народной Республики Сан Пин.

Всего же промежуточный результат визита таджикского президента в КНР — 24 подписанных документа, среди которых Меморандум о сотрудничестве между «ТАЛКО» и компанией Юньнань, Меморандум о сотрудничестве между «ТАЛКО» и Китайской компанией по строительству дорог и мостов (Чайна Роуд энд Бридж Корпорэйшн), Меморандум о сотрудничестве между «ТАЛКО» и Инвестиционной компанией Дженерал Найс Инвестмент, Меморандум о сотрудничестве между Компанией «Гаюр Саноат» и Обществом с ограниченной ответственностью «Синьхуа Тиен Чен», Меморандум о сотрудничестве между Компанией «Гаюр» и ООО «Джинно гласс серамик групп».

Кроме того, был подписан ряд соглашений о сотрудничестве в сфере образования, атомных технологий в мирных целях и в сфере «развития разработки беспилотных воздушных систем в различных целях».

Отметим, что от визита Эмомали Рахмона в Пекин наблюдатели в большей степени ждали решения о выделении Китаем гранта в 250 млн долларов на строительство правительственного и парламентского комплексов в Душанбе. Однако информации о решении этого вопроса пока нет. Впрочем, визит продолжается, президент Таджикистана пробудет в КНР еще до 5 сентября.

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По данным Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана, на сегодня Китай является лидером по объему прямых инвестиций, вложенных в Таджикскую экономику. За первые три месяца 2017 года общий размер накопленных прямых инвестиций Китая составил 58,2% (76,6 млн долларов) от всего объема иностранных вливаний.

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