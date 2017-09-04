Ростов-на-Дону, 4 сентября, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону объявил конкурс на выполнение инженерных изысканий, разработку проекта и рабочей документации по строительству сетей наружного освещения в городе-миллионнике. Сами работы обойдутся муниципальной казне в 35,3 млн рублей, сообщает ИА REGNUM 4 сентября со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Rostov-gorod.ru Ночной Ростов-на-Дону

Победитель открытого конкурса возьмёт на себя ответственность не только за разработку изыскательской, проектной и рабочей документации. В его обязанности входит обследование участков, на которых будут производиться строительно-монтажные работы, составление акта оценки состояния зелёных насаждений и план-схемы территории, на которой планируется пересадка, вырубка или обрезка деревьев. По результатам акта обследования подрядчик должен разработать схему компенсационного озеленения.

Срок выполнения работ — 2,5 месяца с момента подписания контракта.

При этом стоит отметить, что в 2016 году был проведён анализ освещенности улиц, проездов и набережных столицы юга России. Показатели сравнили с полученными сведениями из других городов-миллиоников. Как было объявлено на сайте администрации Ростова-на-Дону, «уровень освещенности улично-дорожной сети сложился на уровне 99,3% от общей её протяженности». На первом месте оказалась Уфа, на втором — Челябинск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к проведению чемпионата мира по футболу, то есть к 2018 году с главной улицы донской столицы должны убрать провода. По замыслу разработчиков, их спрячут под землю. Наверняка, это также должны будут учесть разработчики. На сегодняшний день капитальная реконструкция улицы Большой Садовой с полной заменой всех опор освещения и контактной линии электротранспорта идёт полным ходом.

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