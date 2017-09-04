Сямэнь, Китай, 4 сентября, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD США в Южной Корее нарушает баланс сил в регионе, потому Россия может принять «ответные меры». Об этом, как передает ТАСС, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в Китае, где проходит саммит БРИКС.

(сс) Ralph Scott Противоракетный комплекс THAAD

«Если все это будет происходить такими тревожными темпами, неизбежно в какой-то момент встанет, наверное, вопрос и о нашем реагировании в военном смысле слова, — говорит Рябков. — В создании каких-то контрбалансов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Южная Корея совместно с США в марте 2017 года начала развертывать американскую систему THAAD якобы для отражения угрозы со стороны КНДР.

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