Москва, 4 сентября, 2017, 13:40 — ИА Регнум. России придется легализовать биткоин и другие криптовалюты, чтобы поддержать развитие цифровой экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 сентября заявил член наблюдательного совета АО «Банк Воронеж» Роман Прохоров.

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«Легализация биткоина — это скорее вынужденный шаг, поскольку, если Россия откажется от этого, она существенно затормозит развитие интернет-экономики, о которой в последнее время так много говорил президент РФ Владимир Путин», — считает Прохоров.

По его словам, легализация биткоина будет способствовать притоку капитала в Россию, а также росту инвестиций в эту отрасль.

«Конечно, эффект будет наиболее заметен, если Россия будет одной из первых, однако, чем сильнее эти сроки затягиваются, тем менее позитивным будет эффект. Согласно нашим ожиданиям, легализацию биткоина можно ожидать уже в начале 2019 года.» — уверен Прохоров.

Между тем, глава Минкомсвязи Николай Никифоров ранее засомневался в том, что биткоин удастся полностью легализовать в РФ. По его словам, для этого есть некоторые технологические ограничения. В частности, отметил Никифоров, криптовалюта основана на иностранных алгоритмах шифрования, которые не признаются в РФ.