Некрасовское, Ярославская область, 4 сентября, 2017, 13:30 — ИА Регнум. С семейного захоронения купцов Понизовкиных в селе Бор Ярославской области украдена старинная чугунная ограда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил потомок купеческого рода Владимир Понизовкин.

Наталья Бурова Захоронение купцов Понизовкиных

Семейное захоронение купцов Понизовкиных существует в селе Бор с XIX века. Чугунное ограждение было поставлено 150 лет назад. Хоть сама решетка и представляет собой историческую ценность, но, скорее всего, вандалы покусились на металл — чугун принимают по 6 рублей за килограмм.

«Я обратился в полицию. В Некрасовском отделе полиции проводят расследование. А я подготовил обращение к мародерам. Прошу вернуть их ограждение обратно — в этом случае я обещаю забрать заявление в полицию. Надеюсь, что сдать чугун в лом им будет очень трудно. Старинную ограду легко узнать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM потомок купеческого рода Владимир Понизовкин.

Род Понизовкиных — один из наиболее известных ярославских купеческих родов. Его основал Никита Петрович Понизовкин, построивший в деревне Гузицино (ныне Красный Профинтерн) крахмалопаточный завод. В 1867-м Никита Понизовкин таинственно исчез, по самой распространенной версии, он принадлежал к старообрядческой секте «бегунов», проповедовавших уход из мира в тайные места. Считается, что эта история вдохновила Николая Некрасова на создание стихотворения «Горе старого Наума». Внук Никиты Петровича Никита Андреевич в начале XX века построил в Гузицино усадьбу, стилизованную под средневековый замок, которая существует до сих пор.

Владимир Понизовкин подготовил обращение к вандалам:

«Благодаря купцам Понизовкиным в трудные времена удавалось выкарабкаться из тяжелых жизненных ситуаций не только известным людям, но и обычным ярославским работягам. Так, во время Великой Отечественной войны многие люди не умерли с голоду благодаря отходам картофелепаточных заводов Понизовкина. Ограды, которые вы украли, появились до моего и вашего рождения. Они — часть истории. Не берите грех на душу, верните их, и я заберу заявление из полиции», — говорится в обращении.