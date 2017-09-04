Красноярск, 4 сентября, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Развитие города — это всегда сотрудничество. Сотрудничество с горожанами, организациями и предприятиями. Именно поэтому так важно, чтобы предприятия города активно участвовали в решении задач, которые стоят перед Красноярском, обеспечивая и развитие экономики города, и повышение качества жизни красноярцев. С целью выстраивания такого сотрудничества в интересах развития Красноярска сегодня было подписано Соглашение между администрацией города и компанией РУСАЛ, которое включает в себя целый ряд направлений взаимодействия. Особое внимание уделено решению знаковых вопросов по охране окружающей природной среды, благоустройству общественных пространств, продолжению работы по профориентации школьников, сохранению исторического наследия краевой столицы.

Департамент информационной политики Красноярска

Встреча Главы города с руководством и сотрудниками Красноярского алюминиевого завода началась с представления обновленной улицы Пограничников, в частности территории, примыкающей к проходной завода. Летом по инициативе предприятия на улице были выполнены работы по благоустройству. Некогда промышленная территория приобрела современный облик: брусчатка, клумбы, удобная пешеходная зона. По словам управляющего директора КрАЗа Евгения Курьянова, проекты благоустройства планируется продолжать:

«Мы приведем в порядок улицы Башиловская, Технологическая. Это магистрали, ведущие с завода на Северное шоссе. Наши сотрудники ежедневно ездят по этим дорогам и, конечно, хочется, чтобы они выглядели не как промышленные проезды, а как улицы современного города».

Проекты благоустройства улиц закреплены в Соглашении, более того, по инициативе компании РУСАЛ в микрорайоне «Покровский» будет сформирован дендросад, со стороны восточного входа на территорию заповедника «Столбы» запланировано обустройство части пешеходной тропы.

«Рассчитываю, что инициативы РУСАЛа по формированию общественных пространств, благоустройству улиц станут значимым вкладом в создание качественно новой городской среды не только в интересах работников компании, но и в интересах всех красноярцев», — отметил Эдхам Акбулатов.

Департамент информационной политики Красноярска

Напомним, что компания РУСАЛ вот уже в течение нескольких лет ведет активную работу в части развития инженерно-технического образования красноярских школьников, повышения престижа инженерно-технических работников. Соглашением закреплено взаимодействие администрации города с РУСАЛом, направленное на профориентацию школьников, создание специализированных классов по профильным для РУСАЛа предметам, проведение конкурсов для школьников, реализацию образовательных проектов («Школа социального предпринимательства», «Школа городских изменений»).

Подчеркнем, что подписанное Соглашение закрепило участие Красноярского алюминиевого завода в реализации проекта «Исторический квартал», который был поддержан большинством красноярцев.

«Рассчитываю, что все пункты подписанного сегодня соглашения будут успешно реализованы, перспективные проекты украсят Красноярск и станут импульсами развития краевой столицы», — подчеркнул Глава города Красноярска.

Создание импульсов развития краевой столицы — эта многоаспектная тема стала основой диалога Эдхама Акбулатова с сотрудниками Красноярского алюминиевого завода, который состоялся по окончании подписания соглашения, посещения цехов предприятия. Заводчане и Глава города вместе проанализировали результаты развития Красноярска, определили задачи, от решения которых зависят перспективы краевой столицы и качество жизни горожан.