Тбилиси, 4 сентября, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Больше всего туристов приезжает в Грузию из Армении, о чем свидетельствуют статистические данные МВД о перемещении визитеров через границы страны.

Армянская церковь в Тбилиси

Согласно официальной статистике, в августе Грузию посетили 249 720 граждан Армении, что на 12% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. На втором месте по числу побывавших в Грузии туристов стоит Россия — 229 261 человек, что на 28% больше показателя за август 2016 года. На третьем — Азербайджан (220 314 визитов, что на 19% выше числа визитов за август прошлого года). На 42% увеличился поток визитеров из Турции (140 676 визитов), на 85% выросло число посетителей из Ирана, который пока по этому показателю занимает седьмую позицию (55 206 визитов).

Из стран Евросоюза за этот же период в Грузии побывали 47 335 человек. Этот же показатель в августе прошлого года составлял 36 426 визитов.

В целом, в августе текущего года государственные границы Грузии пересекли 1 080 449 иностранных граждан, что на 27,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В том числе, 573 368 визитов — туристические, что составляет 53,1% от общего числа въездов в страну и на 27,2% превышает показатель за август 2016 года. 274 878 посетителей за этот период побывали в Грузии транзитом, а у 232 203 визитеров, согласно данным МВД, были «другие цели».

За период с января по август текущего года Грузию посетили 5 059 106 визитеров, что на 27,4% выше показателя за этот же период прошлого года.