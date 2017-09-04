Москва, 4 сентября, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Лучший вариант, чтобы поднять явку на выборах президента — это не идти на выборы основному кандидату, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

A.Savin Лидер ЛДПР В.В.Жириновский

По мнению парламентария, «подбирать достойного», как заявляют авторы этой идеи, соперника-женщину — это неуважение к избирателям».

«Людей за идиотов держат? Якобы пойдет на выборы женщина, и сразу явка вырастет? С чего вдруг, если все равно победитель известен заранее. В том же духе и все эти лотереи на избирательных участках, карнавалы и тому подобное», — указал депутат Госдумы.

«Единственный способ поднять интерес к выборам — это сделать их по-настоящему конкурентными, чтобы вся страна до утра следующего за выборами дня не знала, кто победит», — полагает Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, политик объявил о намерении участвовать в будущих выборах главы государства. Для него президентская кампания 2018 года станет шестой по счету.