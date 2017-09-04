Пекин, 4 сентября, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Немецкий автомобильный гигант Volkswagen отзовет 1 млн 820 тыс. автомобилей из Китая, сообщает 4 сентября Agence France-Presse.

kaism Фабрика FAW-Volkswagen в китайском городе Фошань

Фирмы SAIC Volkswagen и FAW-Volkswagen, распространяющие продукцию в Китае, отзывают автомобили из-за неисправности топливного насоса.

Бракованные изделия были выпущены в Китае в период с 2007 по 2015 годы, кроме того, будут отозваны 19 тыс. изделий импортированных в страну.

Дефект автомобилей может привести к отказу электроники в топливном насосе и, как следствие, к остановке двигателя. Компания устранит дефект бесплатно.

В марте 2017 года Volkswagen уже отозвал 680 тыс. автомобилей, в которых также была обнаружена неисправность.

Как отмечают эксперты, крупнейший производитель автомобилей мог узнать о дефектах собственных автомобилей, после того, как власти Китая в апреле 2016 года начали расследования в отношении продукции Volkswagen.