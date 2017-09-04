Ярославль, 4 сентября, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Чтобы составить акт об аресте автомобиля за долги, судебные приставы пришли на работу к жителю Ярославля под видом доставщиков пиццы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службу УФССП по Ярославской области.

Pixabay.com Пицца оказалась с подвохом

Долг гражданина превысил 300 тысяч рублей. Оплачивать его мужчина не спешил, мотивируя это отсутствием времени и денег. При этом на контакт со своими знакомыми, которые имели неосторожность дать ему в долг, он не шел. Параллельно в суд обратились и другие граждане, которым мужчина также задолжал денег. Требования всех взыскателей были удовлетворены.

В рамках возбужденных исполнительных производств судебные приставы пытались не раз встретиться с неплательщиком. Квартира, в которой он проживал, была постоянно закрыта. На телефонные звонки судебных приставов мужчина также не реагировал.

По запросу в регистрирующие органы было установлено, что в собственности должника находится автомобиль. Иного имущества, как и официального места работы, гражданин не имел. Судебные приставы установили, что должник неофициально трудится в одном из городских офисов, там же находится его автомобиль. Переодевшись в гражданскую одежду и вооружившись коробкой из-под пиццы, приставы отправились прямиком к должнику. Представившись доставщиками пиццы, они спокойно нашли нужный офис. Ничего не подозревавший мужчина был крайне удивлен. Представители закона напомнили должнику о долгах и составили акт описи и ареста автомобиля. Данный факт заставил гражданина найти крупную сумму и погасить долг в полном объеме. Ряд исполнительных производств окончен фактическим исполнением.

.