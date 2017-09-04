Ереван, 4 сентября, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении официально не заявляло, что примет участие в многонациональных военных учениях НАТО «Agile Spirit 2017» («Проворный дух»). Об этом сегодня, 4 сентября, в беседе с журналистами заявил замминистра обороны Армении Артак Закарян.

facebook.com/mod.gov.ge Церемония открытия многонациональных военных учениях НАТО «Agile Spirit 2017» на полигоне Орфоло в Ахалцихе

«Я не могу сказать, почему Армения была в списке участников учений. Вооруженные силы Республики Армения никогда не говорили, что примут участие в очередных учениях. В нашем планировании произошли определённые изменения», — сказал он.

Он также отметил, что никакого политического подтекста в неучастии ВС Армении в военных учениях НАТО нет. По его словам, ничего сверхъестественного в том, что армянская сторона не принимает участия в этих учениях, нет, это повседневный процесс.

На уточняющий вопрос, связанно ли это с участием Азербайджана в данных учениях или же членством Армении в ОДКБ, Закарян отметил, что ни для кого не секрет, что Армения с начала 1992 года находится в системе ОДКБ: «Вопрос не в том, что учения для нас важны или не важны. Мы взаимодействовали и продолжим сотрудничество с НАТО как в рамках развития демократических институтов, так и миротворческих миссий. Мы также являемся полноценным членом ОДКБ, и именно ОДКБ имеет ключевое значение в системе безопасности Армении. Все остальные задачи нашего сотрудничества вы всегда пытаетесь разделить на черное и белое, хотя это не так. Наличие турецко-азербайджанского тандема также никак не повлияло на решение армянской стороны», — цитирует замминистра АрмИнфо.

По его словам, один из важных внешнеполитических компонентов Армении — иметь такую военно-политическая составляющую, посредством которой можно будет достичь политического и военно-политического баланса в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Армения в последний момент отказалась от участия в многонациональных военных учениях НАТО «Agile Spirit 2017», которые проходят в Грузии. По всей видимости, решение армянской стороны было столь неожиданным, что с логотипа учений не успели убрать армянский флаг.

Изначально было заявлено, что в седьмых по счету учениях «Agile Spirit» примут участие военные Грузии, США, Болгарии, Румынии, Латвии, Украины и Армении. Позже стало известно, что к маневрам присоединятся военнослужащие Азербайджана.

«Изначально участие Армения планировалось, однако, к сожалению, они отказались от этого за несколько дней до начала учений. По какой причине это произошло — мне неизвестно», — сказал ответственный по связям с общественностью министерства обороны Грузии Георгий Качарава.

Он отметил, что отсутствие армянской стороны несущественно сказывается на ходе учений.

«От Армении было заявлено участие только трех человек, и это должен был быть медицинский персонал, поэтому данное обстоятельство не сильно отразилось на учениях», — цитирует Качараву «Новости-Грузия».

Отказ от участия в учениях НАТО послужил для армянских политологов пищей для обсуждений. Основные причины неучастия Армении — это давление со стороны Москвы и участие в учениях Азербайджана. Например, политолог Степа Сафарян считает более вероятной версию, что армяне отменили свое участие после того, как Азербайджан представил заявку на участие. Он напомнил, что прежде Азербайджан не принимал участие в натовских учениях, Армения же — участвовала.

«Вспомним также то, что у нас имеется довольно печальный опыт совместного участия Азербайджана и Армении в рамках НАТО — жестокое убийство Гургена Маргаряна, и сколько бы НАТО не осуждала произошедшее, я отнюдь не думаю, что последующие этому события, в том числе экстрадиция Рамиля Сафарова Баку, является утешением для армянской стороны. Так что я считаю наиболее вероятным то, что наши отказались участвовать из-за участия Азербайджана», — сказал Степа Сафарян в интервью tert.am.

Учения, которые продлятся до 11 сентября и организованы грузинскими вооруженными силами и Корпусом морской пехоты США, стартовали на полигоне Орфоло в Ахалцихе 3 сентября. В общей сложности в них задействовано более 1,5 тысяч военных.

Для проведения учений в Грузию в этом году привезли американские танки «Абрамс» типа M1, боевые бронетранспортеры LAV, а также легкую и вспомогательную технику.

«Agile Spirit» проводятся ежегодно с 2011 года. Они являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО, в рамках которого грузинские военные проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях.

Целью учений является улучшение взаимодействия грузинских военных со своими коллегами из США и партнерских стран, а также готовности реагированию на кризисы и участие в совместных операциях в составе сил быстрого реагирования НАТО.