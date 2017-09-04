Барнаул, 4 сентября, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Из Алтайского края в распоряжение сотрудников Калининградского областного историко-художественного музея поступила репродукция уникальной исторической фотографии, на которой запечатлены бойцы лейб-гвардии Кексгольмского гренадерского полка — одного старейших полков Российской Императорской гвардии. Этот полк участвовал во многих войнах, а когда началась Первая мировая война, он был направлен в восточную Пруссию (территория сегодняшней Калининградской области). Воины были призваны из разных областей. Жители нынешнего Алтайского края также могли быть участниками тех событий, — полагают в алтайском краеведческом музее.

Oper.ru Фрагмент московского отпечатка бойцов лейб-гвардии Кексгольмского гренадерского полка, сделанного неизвестным художником в 1910 году

«Фотография размером 44×95 сантиметров хранилась в музее долгие годы», — отметила программе «Вести-Алтай» заведующая военно-историческим отделом Надежда Лямина.

На сегодня известно о двух отпечатках. Второй хранится в Москве (он чуть больше пострадал от времени). Потрясающий по силе эмоционального воздействия документальный фильм о трагической судьбе русской армии на примере исследования судеб офицеров и солдат, запечатленных на этой чудом сохранившейся старой фотографии, снял режиссёр Борис Лизнёв.

Между тем, по данным исследователя военной истории Евгения Платунова, в открытых документах Ялуторовской картотеки можно увидеть данные восьми чинов лейб-гвардии Кексгольмского полка — жителей уездов будущей Алтайской губернии. Это: Балатин Петр Андреевич (Змеиногорский уезд, Бобровская вол., с. Согра), Бобровский Борис Иванович (Барнаульский уезд), Бурченин (ов) Михаил Григорьевич (Бийский уезд, Смоленская вол., Катунск), Бутаков Ефим Лукьянович (Барнаульский уезд, Шаховская вол., Ганьба), Веросоча Иван Григорьевич (Барнаульский уезд, Столбовская вол.), Глухих Яков Кириллович (Змеиногорский уезд, Владимирская вол., Быструхи), Дяков Аким Иванович (Барнаульский уезд, Верхне-Ременская вол., с. Красный Яр), Звегинцев Василий Иванович (Барнаульский уезд, Екатериненская вол., с. Яр.

Алтайский подарок приурочен к 100-летнему юбилею окончания Первой мировой войны. Подлинник фотоснимка останется в Барнауле. Он представлен в военно-историческом отделе краеведческого музея.

Напомним, 11 января (по старому стилю) 1758 года в город Кёнигсберг победоносно вошли русские войска. С этого времени на четыре года Восточная Пруссия стала частью Российской империи.