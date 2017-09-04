Москва, 4 сентября, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сменить главу МИД Сергея Лаврова, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.

A.Savin Лидер ЛДПР В.В.Жириновский

«Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел», — заявил Жириновский.

Перемены во внешнеполитическом ведомстве необходимы в связи со сменой обстановки на международной арене, полагает парламентарий.

«Сегодня нужен другой человек, который будет лучше него», — считает депутат Госдумы.