Владимир Жириновский настаивает на смене главы МИД России
Москва, 4 сентября, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сменить главу МИД Сергея Лаврова, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.
A.Savin
Лидер ЛДПР В.В.Жириновский
«Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел», — заявил Жириновский.
Перемены во внешнеполитическом ведомстве необходимы в связи со сменой обстановки на международной арене, полагает парламентарий.
«Сегодня нужен другой человек, который будет лучше него», — считает депутат Госдумы.