Калуга, 4 сентября, 2017, 13:08 — ИА Регнум. В Калужской области устанавливают обстоятельства происшествия с 16-летним подростком. 2 сентября 2017 года прохожие обнаружили несовершеннолетнюю жительницу Обнинска возле жилого дома. Она лежала на земле без сознания. Об этом 4 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя следственного отдела по городу Обнинск СУ СКР по Калужской области Юлия Тарасова.

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По предварительным данным, подросток находится на попечении бабушки и дедушки. Она окончила учебу в школе, дальнейшее обучение не продолжила. Поздно вечером накануне происшествия девушка разговаривала с бабушкой и находилась в подавленном состоянии из-за личных переживаний.

«В настоящее время потерпевшая находится в больнице в бессознательном состоянии. Следователи намерены установить обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявила Юлия Тарасова.

Между тем, в одной из социальных сетей Обнинска говорится о том, что подросток совершил суицид.

Напомним, в 2016 году в Калужской области было зафиксировано пять фактов суицида.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года Госдума в третьем чтении приняла закон, ужесточающий наказание за доведение до самоубийства. Речь также идёт об угрозах, жестоком обращении или систематическом унижении человеческого достоинства. Максимальное наказание по данной статье УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы.