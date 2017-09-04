Киев, 4 сентября, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Следственные органы Украины фактически раскрыли убийство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, совершенное 23 марта в центре Киева. Об этом, как передает INSIDER, заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

Личный фотограф Вороненкова Беглый депутат Денис Вороненков

«Оно (убийство) фактически раскрыто, и, как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности», — отметил он.

Енин добавил, что ключевые моменты следствию уже известны, по этому «убийству почти поставлена жирная точка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в Киеве был убит экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Во время перестрелки также погибли охранник гражданина РФ и киллер. Наемным убийцей оказался гражданин Украины Павел Паршов.

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