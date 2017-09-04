ГПУ: Дело об убийстве Вороненкова «фактически раскрыто»
Киев, 4 сентября, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Следственные органы Украины фактически раскрыли убийство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, совершенное 23 марта в центре Киева. Об этом, как передает INSIDER, заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.
«Оно (убийство) фактически раскрыто, и, как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности», — отметил он.
Енин добавил, что ключевые моменты следствию уже известны, по этому «убийству почти поставлена жирная точка».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в Киеве был убит экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Во время перестрелки также погибли охранник гражданина РФ и киллер. Наемным убийцей оказался гражданин Украины Павел Паршов.
Читайте также: На Украине обнародовали смс-сообщение Вороненкова, написанное перед гибелью