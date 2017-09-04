Калуга, 4 сентября, 2017, 12:52 — ИА Регнум. В Калужской областной филармонии состоялась торжественная церемония награждения большой группы калужан дипломами и знаками заслуженных работников города Калуги. Ее провели глава городского самоуправления Александр Иванов и городской голова города Калуги Константин Горобцов.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги Александр Иванов: «Главное богатство Калуги – люди»

Как поясняет пресс-служба Городской думы, муниципальное почетное звание «Заслуженный работник города Калуги» — это награда, которой калужане награждаются за свой добросовестный труд.

«Традиция чествования лучших людей Калуги зародилась у нас более 15 лет назад. У нее были разные форматы, но в основе всех было внимание к человеку труда. С 2003 года учреждена муниципальная награда, которая сейчас называется «Заслуженный работник города Калуги». За это время ее удостоены 368 человек, и в этом году она вновь присуждена 38 калужанам, которые успешно проявили себя в профессиональной деятельности и добились высоких результатов, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов, — Это одна из многих действующих у нас форм морального поощрения людей. Ежегодно обновляется городская доска почета, которая обновляется накануне Праздника весны и труда. На ней размещаются фотографии 20 горожан, как правило, представителей рабочих профессий. Мы широко практикуем награждение людей и коллективов благодарственными письмами за их вклад в развитие города».

«Я всегда призываю руководителей предприятий и организаций к тому, чтобы они тем или иным образом поощряли своих сотрудников, — заявил Иванов. — Ведь кроме муниципальных служащих, работников бюджетной сферы у нас есть совершенно разные сегменты народного хозяйства, в которых хорошо трудятся калужане. Мы вручаем муниципальные награды и людям очень приятно, что их заслуги оценены, о них узнают другие горожане. Причем, среди награжденных бывают не только руководители, а обычные люди, добросовестно выполняющие свою повседневную работу. А муниципальная награда — это своеобразная оценка трудовой жизни человека».

«Предложения по присвоению муниципальных званий рассматривает общественный совет, в который входят уважаемые в Калуге люди. Теперь до 1 марта будущего года предприятия подготовят материалы для рассмотрения очередных кандидатур для присвоения звания «Заслуженный работник города Калуги», и мы увидим новых людей — представителей бюджетной сферы, производства, строительства, малого бизнеса, других сфер экономики — которые делами создают историю нашего города. Каждый раз, когда на сцене концертного зала я вручаю эти награды, то чувствую в ответ радость, добрый посыл и позитивный настрой каждого из этих людей. Это очень важно», — резюмировал он.