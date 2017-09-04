За что Россия готова выслать из страны и лишиться facebook: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 сентября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- С пометкой «срочно»: в Южной Корее зафиксировали подготовку к ракетным пускам в КНДР;
- Доказательств нет, обвинения есть: глава СБУ обвинил спецслужбы РФ в организации терактов;
- Противоречивые действия: Песков прокомментировал обыски в дипмиссиях РФ в США;
- Безвозмездно, то есть даром: Facebook заявила права на домен facebook.ru;
- «Нежелательное поведение»: в Совфеде готовят закон о высылке из РФ;
- Оперативно и правдиво: все признаки теракта в Екатеринбурге налицо.