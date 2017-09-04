Москва, 4 сентября, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Киеву следует самому решать проблемы, порожденные госпереворотом февраля 2014 года, а не искать виноватых в России, считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Torange.biz Постмайданная Украина

Заявление главы СБУ Василия Грицака — это не что иное, как попытка переложить проблему с больной головы на здоровую. Каждый день мы видим сообщения СМИ о том, как в том или ином городе Украины происходят перестрелки, взрывы, как находят бывших АТОшников с оружием на руках.

Поэтому, несомненно, это задача силовых органов Украины заниматься пресечением такого рода мероприятий и не провоцировать их самим. Потому что, как показывают теракты на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, их заказчиками является украинская сторона.

И особенно с тем количеством оружия на руках у населения Украины нет ничего сверхъестественного в том, что криминогенная ситуация в стране ухудшается с каждым днем. Украинская власть должна сама решать те проблемы, которые она и породила незаконным переформатированием власти в феврале 2014 года и отстранением законного президента Украины.

Ранее Грицак заявил в эфире украинского телевидения, что ФСБ РФ якобы причастна к терактам в Одессе, Харькове, Херсоне и других украинских городах. При этом он обратился к директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александру Бортникову «как офицер к офицеру».

По мнению главы СБУ, России нужны теракты, чтобы найти повод для начала якобы готовящейся военной операции на территории Украины. В марте 2016 года Грицак заявил о возможном «российском следе» в атаках террористов в Брюсселе.

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году в стране началась активная антироссийская пропаганда. Киев обвиняет Россию практически во всех своих неудачах и проблемах, а также проводит политику репрессий против русскоязычного населения на Украине.