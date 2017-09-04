Санкт-Петербург, 4 сентября, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Санкт-Петербург заплатит ООО «Магистраль Северной столицы» — концессионеру проекта Западного скоростного диаметра (ЗСД) — дополнительно 4,1 млрд рублей в 2018 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском парламенте 4 сентября. Такую цифру озвучил заместитель главы комитета по инвестициям Дмитрий Синкин.

Дарья Драй ИА REGNUM Мост на ЗСД

При этом в 2017 году общая сумма «недополученных доходов», которые, согласно договору, должен компенсировать Петербург, составила более 5 млрд рублей.

Заметим, еще в рамках весенней корректировки бюджета 2017 года Смольный увеличил субсидию на ЗСД на 603,5 млн рублей. Это было связано с тем, что в прошлом году ЗСД частично работал бесплатно.

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Как известно, концессионер строительства ЗСД рассчитывает, что оплата, вносимая пользователями трассы, а также дополнительные субсидии из бюджета позволят окупить вложенные в строительство инвестиции до 2020 года и за свой счет построить три новых съезда с ЗСД: в Белоострове, на Шуваловский проспект и в районе Шкиперского протока.

Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, по ЗСД занимает примерно 20 минут.

Центральный участок ЗСД торжественно открыли в присутствии президента России Владимира Путина 2 декабря 2016 года, полностью для движения трасса открылась в ночь с 3 на 4 декабря.

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Несколько депутатов петербургского ЗакСа пожаловались главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на концессионное соглашение о государственно-частном партнерстве, которое до сих пор Смольный полностью не раскрыл. Документ был направлен в СК РФ 10 июля.

Парламентарии считают, что заключение соглашения могло быть сопряжено со «злоупотреблениями служебным положением и полномочиями вопреки законным интересам общества и государства, но в интересах частных коммерческих организаций». По их мнению, заключенная сделка сопровождается конфликтом интересов между действиями городской администрации, с одной стороны, и интересами петербуржцев, города и страны — с другой.

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