Красноярск, 4 сентября, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Власти Красноярского края продолжают активно освещать деятельность нового министра экологии и рационального природопользования региона Владимира Часовитина.

Скриншот со страницы пользователя соцсети «ВКонтакте». Vk.com Новый министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин провёл для учеников 11 класса экологический урок

О его назначении на этот пост стало известно 21 августа. И с тех пор, за достаточно непродолжительное время, в правительстве края сообщили о том, что Часовитин: 1) встретился с представителями экологических общественных организаций; 2) провёл приём граждан; 3) обсудил вопросы межведомственного взаимодействия в области экологии с прокурором края Михаилом Савчиным; 4) встретился с активистами-экологами, митинговавшими в марте за «чистое» небо; 5) встретился с заслуженным экологом России Игорем Зеньковым; 6) провёл встречу с председателем Молодежного правительства дублеров региона Романом Пословиным; 7) заявил о поддержке «зелёного щита» Красноярска; 8) 1 сентября посетил ачинскую школу №11, принял участие в торжественной линейке и провёл для учеников 11 класса экологический урок.

Все действия нового министра тщательнейшим образом освещаются на сайте краевого правительства, а также попадают в соцсети.

«Лично мне импонирует энергичность, с которой новый министр взялся за дело. Запал и инициативность — важные составляющие успеха любых начинаний. Но в пылу громких кампаний нельзя забывать и о выстраивании системной работы, в том числе с экологами-общественниками — в частности, в области организации общественного экологического контроля», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор региональной общественной экологической организации «Плотина» Александр Колотов.

Он напомнил, что Красноярский край стал одним из первых регионов России, где был законодательно введён институт общественных экологических инспекторов.

«К сожалению, после бюрократических согласований общественный экоинспектор в нашем крае стал иметь меньше прав и больше обязанностей, чем любой активист-общественник. Соответственно, и желания заниматься общественными инспекциями осталось только у немногих. Поэтому я бы рекомендовал нашему министерству вдохнуть новую жизнь в общественный экологический контроль, отписав экоинспекторам-общественникам больше полномочий — тогда, я думаю, их инициативность поможет свежееназначенному министру не снижать темпа своей деятельности», — резюмировал Александр Колотов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Часовитин, который с который с 2007 по 2011 год был прокурором города Красноярска, в августе 2017 года возглавил краевое министерство экологии и рационального природопользования. Жители региона возлагают большие надежды на министерство и, соответственно, на министра, так как экологическую обстановку в регионе благополучной назвать нельзя. По информации Красноярскстата, в 2016 году в атмосферный воздух края было выброшено 2363,3 тыс. тонн загрязняющих веществ.

Что касается столицы региона, в 2016 году город Красноярск прожил под «чёрным» небом (в режиме неблагоприятных метеоусловий — прим. ИА REGNUM ) 58 дней, в 2017 году — более 30 дней.

В марте 2017 года красноярцы вышли на митинг за «чистое» небо. По оценкам организаторов, в акции протеста приняли участие около 2 тысяч человек.

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Резолюция митинга в итоге включила ряд мероприятий для улучшения экологии города. В том числе шла речь о необходимости перевода предприятий по производству тепла на газ, об усилении контроля за загрязнением атмосферного воздуха, повышении штрафов за превышение нормативов выбросов, установке на промышленных объектах современного очистного оборудования, а также об опубликовании информации по заболеваниям, связанным с ухудшением качества окружающей среды.