Москва, 4 сентября, 2017, 12:26 — ИА Регнум. В Москве по итогам электронного аукциона определили поставщика 12 млн луковиц тюльпанов для оформления столичных цветников. Об этом сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.

Pxhere.com Тюльпаны

«В процедуре принимали участие 2 компании, — говорится в сообщении. — ООО «Деметра» одержала победу. Ей предстоит осуществить поставку более 12 млн луковиц тюльпанов в 11 административных округов столицы, а также в ГБУ «Автомобильные дороги» и ГБУ «ЭВАЖД».

Цветы по условиям контракта, стоимость которого составила 157 млн рублей, будут иметь более 100 различных сортов и расцветок. Посадочный материал должен быть произведен в текущем году и пройти полевую апробацию.

Отмечается, что площадь московских цветников будет увеличина до 227 тысяч квадратных метров. Больше всего цветов высадят в ТиНАО, ЦАО, ЗАО и вдоль столичных дорог.