Ярославль, 4 сентября, 2017, 13:13 — ИА Регнум. В Ярославле вышла книга «Столица «демократии». Причины и уроки ярославского «протеста» политолога Александра Миклина и депутата муниципалитета Андрея Власова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Миклин Книга «Столица «демократии»

Авторы попробовали проанализировать события современной региональной политики за последние 10 лет. Среди героев книги Евгений Урлашов, Борис Немцов, Сергей Вахруков, Сергей Ястребов, Виктор Волончунас, Михаил Прохоров, Юрий Ласточкин.

Авторы давно варятся в «котле» ярославской политики, и поэтому книга написана на основании личного опыты.

«10 лет Ярославскую область и Ярославль лихорадит, с 2007 года, начала активной подготовки к «Тысячелетию». Мы попытались с Андреем Власовым написать книжку про этот период нашей региональной новейшей истории. Мы вспомнили десятки событий, сотни имен. Героями книги стали чиновники и депутаты, журналисты и блогеры, политтехнологи и политтусовщики. Мы пытались ответить на вопрос: либерализм или протест, оппозиция или гражданская позиция? Мы не претендуем на истину — это наш авторский взгляд», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Миклин.

Треть книги — изложение политических событий, еще треть посвящена авторскому анализу, а треть написана в жанре политического памфлета, действие которого перенесено в средневековье. Среди действующих лиц — «Мишики», «Малюта», «Староста Голец», «Ай Дай Лям» — угадываются прототипы современных политиков.

«Мы исследовали, является ли Ярославль столицей демократии или протеста. Мой вывод в том, что Ярославль — протестный город. В книге рассматривается два витка протеста и дается предостережение власть имущим, поскольку ярославский протест — очень мощный и сносит всех и вся», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Миклин.

Эта 7 книга политолога, но она написана в рекордные сроки — от идеи до печати прошло меньше трех месяцев. Продаваться книга будет не только в книжных магазинах, но и в кафе в центре города, в которых традиционно собирается ярославский политический и околополитический бомонд.