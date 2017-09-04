Гуанчжоу, Китай, 4 сентября, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Власти китайских городов Чжухай, Чжуншань, Дунгуань и Шэньчжэнь повысили уровень общественной опасности до последней «красной» отметки в связи с ударом очередного тропического урагана. Тайфун «Мавар» стал третьим ураганом, обрушившимся на побережье КНР за последние две недели.

Pxhere.com Тайфун

Сильнейшие ливни и ураганный ветер привели к полному подтоплению ряда районов. В 10 населенных пунктах отменены занятия во всех школах, власти рекомендуют гражданам не покидать свои дома, пишет «Чжунго жибао».

Более 70 тыс. жителей провинции Гуандун были экстренно эвакуированы. Более 10 тыс. рыболовных судов вернулись в порты. Спасательные катера круглосуточно находятся в режиме экстренного реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в некоторых регионах выпадет до 200 мл осадков в связи с приходом тайфуна «Мавар», который является уже шестнадцатым с начала 2017 года.