Москва, 4 сентября, 2017, 12:14 — ИА Регнум. На одном из сервисов в сети разместили объявление о продаже автомобиля ЗИЛ 117, продавец утверждает, что это машина, на которой передвигался бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, об этом 4 августа сообщил портал Life.

denizen24 Лимузин ЗИЛ-114. СССР, 1972

Выставленный на продажу автомобиль был выпущен в 1972 году, автор объявления пишет, что автомобиль не попадал в ДТП, одометр машины показывает пробег в 10 тыс. км.

Черный заднеприводный седан оборудован автоматической коробкой передач, под капотом находится двигатель объемом более 6 л, его мощность составляет 303 л.с.

Продавец готов продать раритетное авто за 54 млн рублей, либо согласен обменять его на недвижимость. Сообщается также, что автомобиль сейчас находится в Москве.

Напомним, ЗИЛ-117 был создан на базе лимузина ЗИЛ-114, по задумке конструкторов он должен был стать более динамичным, маневренным и скоростным, чем его предшественник. Он должен был исполнять роль машины сопровождения.

Кроме мощного мотора и АКПП автомобиль был оборудован гидроусилителем руля, откидываемым рулевым колесом, электроприводными стеклоподъемниками, центрозамком и кондиционером.