Москва, 4 сентября, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Цены на нефть пока закрепились выше уровня $52 за баррель. Стабилизации способствовали два фактора, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК TeleTrade Владимир Чернобай.

the3cats Нефть

«Во-первых, ураганы в США, из-за которых закрылись нефтеперерабатывающие заводы и сократились поставки нефти и нефтепродуктов. Во-вторых, к концу прошлой недели пришла информация о том, что ОПЕК в августе сократила добычу нефти почти на 200 тыс. баррелей и значительно повысила уровень соблюдения договоренностей о сокращении добычи нефти — до 96%», — пояснил эксперт.

«Поддерживали цены на нефть и хорошие данные по активности в промышленности — выросли индексы PMI в Китае, США и еврозоне. Статистика от Бейкер Хьюз по активности американских сланцевых компаний была стабильной — буровые перестали расти, но и не начали закрываться», — добавил Чернобай.

«В целом на рынке нефти на данный момент сложилось равновесие — ураганы и падение добычи ОПЕК толкают цены вверх, а по-прежнему сохраняющийся навес предложения нефти тянет цены вниз», — считает эксперт.

«Можно предположить, что, несмотря на рост цен последних дней, общая ситуация на рынке нефти остается в целом неблагоприятной», — отметил он.

«В любой момент, когда исчезнут временные факторы, толкающие цены вверх, котировка фьючерса Brent может снова уйти к ключевым уровням поддержки в районе $50 за баррель» — полагает эксперт.

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