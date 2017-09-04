Ставрополь, 4 сентября, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Жеребец по кличке Президент похищен у жительницы станицы Ессентукской Ставропольского края Глории Колесниковой. Коня девушка получила в подарок от президента России Владимира Путина в 2016 году.

Mil.ru Владимир Путин и конь

Ночью 21 августа неизвестные сорвали замок с сарая и вывели вороного жеребца со двора. Самой хозяйки в эту ночь дома не было, а родные и соседи ничего не видели. Девушка уже обратилась в полицию с заявлением о пропаже скакуна, пишет портал Pobeda26.ru. По словам убитой горем хозяйки, ей неоднократно поступали предложения продать жеребца, но она ни за какие деньги не захотела расстаться со своим питомцем.

По мнению девушки, коня, скорее всего, вывезли за пределы Ставропольского края. Но у двухлетнего скакуна есть приметные особенности — белое пятно над копытом на задней левой ноге и небольшой шрам над храпом.

О своей мечте приобрести коня карачаевской породы Глория рассказала в письме Путину в марте 2016 года. Родные девушки скептически восприняли ее обращение к главе государства, однако спустя несколько месяцев мечта осуществилась. Подаренного коня она в честь дарителя назвала Президент. С питомцем она проводила все свое свободное время, воспитывая и дрессируя его.

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Напомним, просьбы от детей из разных уголков России о живых подарках президент РФ Владимир Путин удовлетворял неоднократно. Так, в 2014 году девочке из Хакасии Жене Ефимовой подарили жеребенка. Мечту маленькой жительницы аула Сапогов по поручению президента исполнил глава Хакасии Виктор Зимин.

Также в 2014 году четвероклассник из Северной Осетии Ахурбек Цагараев получил в подарок от Владимира Путина щенка лабрадора по кличке Ирвис из волгоградского питомника.

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