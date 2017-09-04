Москва, 4 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Снова выросли риски на мировых валютных рынках и снова из-за Северной Кореи. На этот раз Ким Чен Ын провел термоядерные испытания. Очевидно, что ситуация развивается по наихудшему сценарию, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК TeleTrade Владимир Чернобай.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Реакция на рынках была классической — резко укрепилась японская валюта, выросло золото, упали рынки акций. Для валют стран с развивающейся экономикой рост рисков всегда негативен. Рубль на открытии торгов 4 сентября потерял 30 копеек к доллару и торговался на уровне 57,80», — пояснил эксперт.

«Стоит отметить, что слабые макроэкономические данные по рынку труда из США, которые вышли 1 сентября позволили рублю резко укрепиться против доллара, однако северокорейский риск ситуацию несколько меняет», — считает Чернобай.

«Можно предположить, что вместе с ухудшением обстановки на корейском полуострове будет ухудшаться и динамика российского рубля», — отметил он.

«Несмотря на высокий аппетит кэрри-трейдеров к российской валюте и активам, рост рисков на мировых рынках заставит их закрыть часть позиций, что неизбежно повлияет на рубль. Можно ожидать возврат котировок доллара к рублю на уровни выше 58 рублей», — полагает эксперт.

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