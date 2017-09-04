Грозный, 4 сентября, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем видеообращении, опубликованном на портале YouTube, выразил поддержку преследуемому в Мьянме народу рохинья (рохинджа) и заявил, что если даже Россия будет «поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления», то он будет против позиции России.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«Потому что у меня есть свое видение, своя позиция. Я больше чем уверен, что сегодня никто не будет поддерживать убийц, насильников», — сказал Кадыров, обвинив также СМИ в бездействии.

По его словам, за три дня было убито несколько тысяч человек, а СМИ молчат. В то же время, когда что-то происходит в Европе, то сразу «СМИ доблестные и политики все выступают».

«Но есть определенные нюансы государственной политики, поэтому мы должны с пониманием относиться к тому, что происходит и как ведут себя государственные деятели, политики», — сказал Кадыров, говоря о реакции России на события в Мьянме.

Также Кадыров напомнил о географии тем, что в соцсетях уже предложил отправить в Мьянму войска, и о том, что это никак невозможно — потому что это прерогатива государства.

«Была бы моя воля, была бы возможность, я бы нанес туда ядерный удар. Просто уничтожил бы тех людей, которые убивают детей, женщин, стариков», — заявил Кадыров.

Накануне Кадыров также осудил действия военных в Мьянме. Назвав глав государств и министров иностранных дел «набравшими в рот воды», он осудил ООН, ограничившуюся «жалкими заявлениями о своей «озабоченности».

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Ранее на несогласованную акцию протеста против «геноцида» мусульман в Мьянме к посольству республики в Москве вышли сотни мусульман. Они также подписали петицию президенту РФ Владимиру Путину. Подобный митинг начался 4 сентября и в Грозном.

Не остались равнодушными к ситуации в Мьянме и в других республиках Северного Кавказа. Так, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выразив слова соболезнования и сочувствия, призвал оказать гуманитарную помощь страдающему в Мьянме народу рохинья.

Акция в поддержку народа, притесняемого в Мьянме, состоялась и в Дагестане. В Махачкале прошло шествие жителей по улицам города, которое завершилось в Джума-мечети. На митинге после совершения коллективной молитвы выступающие высказывали свое возмущение по поводу «отсутствия реакции со стороны республиканских властей на события в Мьянме».

Свою уверенность в том, что реакция мирового правозащитного сообщества на события в Мьянме обязательно последует, высказал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Напомним, народ рохинья (рохинджа), исповедующий ислам, компактно проживает в штате Ракхайн в Мьянме. Они считают себя коренными жителями штата, тогда как правительство страны считает их нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывает им в гражданстве.

Изгнания народа рохинья из Мьянмы требуют националистические организации коренных народностей страны, которые являются инициаторами беспорядков в отношении мусульман. Со своей стороны власти Мьянмы заявляют о том, что рохинджа не являются коренными жителями штата: они начали его заселять в XIX веке, когда миграцию из Бенгалии начала поощрять управлявшая Бирмой (Мьянмой) и Бенгалией (нынешний Бангладеш) английская колониальная администрация.

Само название народности «рохинджа», как заявляют бирманские историки, образованное от названия штата Ракхайн, появилось только в 1950-х годах.

Кроме того, в середине XX века среди рохинджа возникло сепаратистское движение, которое настаивает на присоединению к Пакистану — после ухода английской колониальной администрации из Индии и Пакистана предполагалось, что часть Бенгалии, откуда и были родом сами рохинджа, должна отойти Пакистану. Позже эта территория стала Бангладеш. Тем не менее с 1947 года религиозные экстремисты требуют отделения Ракхайна и присоединения его к Пакистану.

В 2000-е годы экстремисты рохинджа начали сотрудничать с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими радикальными исламскими структурами. В частности, международная НПО International Crisis Group в 2016 году заявила, что моджахедов рохинджа готовили афганские и пакистанские боевики, сообщает RT.

Отметим также, что турецкое издание Sabah обращает внимание на еще один конфликт: в 2013 году из штата Ракхайн был построен нефтепровод и газопровод в Китай, по ним поставляются нефть и газ с огромного газового месторождения «Тан Шве», открытого в 2000-е годы.

Издание также отмечает, что активную поддержку угнетённым рохинджа оказывает Целевая группа по Бирме (Burma Task Force), в которую входят организации, финансируемые в основном из фондов Джорджа Сороса. Кроме того, буддисты обвиняют ООН и действующие в стране неправительственные организации в поддержке террористов рохинджа.

Таким образом, длящийся многие десятилетия национальный конфликт используется при помощи неправительственных организаций для дестабилизации ситуации в регионе. И, в частности, при помощи радикализации мьянмских мусульман и подогревании существующих в регионе противоречий, вместо их решения, может быть подорван АСЕАН, считают эксперты.