Москва, 4 сентября, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Рубль стал резко ослабевать по отношению к доллару из-за событий, происходящих в КНДР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 сентября заявил зампредправления «Локо Банка» Андрей Люшин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Финансовые рынки охвачены паникой из-за ситуации вокруг Северной Кореи. В результате чего крупные инвесторы активно избавляются от высокорискованных вложений, в том числе и валют развивающихся стран. Учитывая, что Северная Корея — очаг нестабильности во всем мире, очень близко расположена к российским границам, эта история является дополнительным фактором давления на рубль», — объясняет Люшин.

Между тем, по его словам, в среднесрочной перспективе ситуация вокруг КНДР все же будет стабилизироваться. Это позволит рублю продемонстрировать очередную волну укрепления, считает эксперт.

«Стоит также учитывать, что в США выходные и этот фактор тоже вносит определенную нервозность в ситуацию, учитывая, что валютный рынок сейчас как никогда тонок», — отмечает Люшин.

По его прогнозам, курс доллара может в течение ближайших дней преодолеть отметку в 58 рублей и закрепиться на этом уровне. Между тем, 4 сентября цена одного доллара достигает 57,7 рублей.