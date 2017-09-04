Шанхай, Китай, 4 сентября, 2017, 11:45 — ИА Регнум. В Шанхае продолжается операция по переносу главного здания Храма нефритового Будды. В первый день работ 100-летнее здание было перенесено почти на метр, строителям предстоит передвинуть строение еще на 29 метров.

Iamtherealnick Храм нефритового Будды в Шанхае

Храм нефритового Будды, построенный в 1918 году, привлекает более 2 млн туристов ежегодно. В канун китайского нового года храмовый комплекс посещают более 100 тыс. жителей Шанхая и гостей города, пишет «Сина синьвэнь».

В течение двух следующих недель здание, высота которого составляет 18 метров, будет перенесено на 30,66 метров и поднято на 1,05 метра с помощью специальных направляющих, установленных под фундаментом здания.

В Шанхае ранее использовали аналогичную технологию для переноса здания школы в 2009 году и концертного зала в 2002 году. В ходе строительных операций оба здания не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, храм откроется для посетителей уже в середине сентября. Благодаря переносу главного здания площадь храмового комплекса увеличится более чем на 500 кв. метров.