Москва, 4 сентября, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то за врио губернатора Кировской области Игоря Васильева проголосовали бы 49% всех опрошенных и 60% от числа респондентов, декларировавших свое участие в выборах. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Электоральный расчет голосования Васильева — 58,3%, ближайшие соперники — С. Мамаев (20,3%) и К. Черкасов (16,6%).

Отдать свой голос за врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова готовы 66% среди всех опрошенных и 77% среди тех, кто выразил готовность прийти на избирательные участки.

Расчетная доля голосов за Алиханова на предстоящих выборах — 76,7%.

Уровень поддержки врио главы Марий Эл Александра Евстифеева составляет 67% от всех избирателей и 74% от жителей, планирующих прийти на избирательный участок.

Расчетный показатель Евстифеева составляет 77,1%, остальных кандидатов — менее 10%.

Готовы проголосовать за врио главы Республики Мордовия Владимира Волкова 58% опрошенных и 67% среди декларировавших участие в выборах.

Электоральный расчетный результат Волкова — 82,1%, остальных кандидатов — от 1,3 до 7,7%.

За врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова готовы проголосовать 53% от общего числа избирателей и 61% заявивших о планах прийти на участки для голосования.

Расчетный показатель Овсянникова — 69,5%, его ближайшего преследователя — И. Журавлева — 14,3%.

Электоральный рейтинг врио губернатора Томской области Сергея Жвачкина — 44% среди всех опрошенных, 55% среди декларировавших участие в выборах.

В списке возможных кандидатов он лидирует с заметным отрывом (второе место — А. Диденко — 12% среди всех опрошенных). Расчетный показатель Жвачкина — 54,1%.

Намерены поддержать на выборах врио главы Удмуртии Александра Бречалова 57% всех избирателей и 72% готовых прийти на выборы.

Расчетный результат Бречалова на выборах — 71,8%, кандидаты, занимающие второе и третье место ориентировочно — 10,2 и 8,8%.

Отдать свой голос за врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова хотят 55% среди всех опрошенных, 70% — среди планирующих прийти на выборы.

Согласно электоральному расчету, Миронов может набрать 66,1% голосов.

Опросы проведены 10—20 августа 2017 года в Кировской, Калининградской, Томской, Ярославской областях, Республиках Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, городе Севастополе. Объем выборки в каждом из семи регионов составил 1600 человек, в Севастополе объем выборки — 1200 человек. Выборка репрезентирует население в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — комбинированный: личные интервью по месту жительства респондента и телефонные интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года в Единый день голосования состоятся выборы разного уровня в 82 регионах России, всего состоится около 6 тыс. избирательных кампаний и 230 местных референдумов.

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