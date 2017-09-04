Рубль оказался под давлением
Москва, 4 сентября, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Внешнеполитические риски и цены на нефть вновь испытывают курс российской валюты на прочность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 сентября заявил начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.
«Очередная эскалация напряженности вокруг Северной Кореи спровоцировала бегство инвесторов из рисковых активов. Это означает, что рубль окажется под давлением», — считает Волков.
В первые минуты торгов 4 сентября рубль потерял более 20 копеек по отношению к доллару и более 40 копеек к евро. При этом курс остается в районе 57,7 за доллар и 68,6 за евро.
По словам Волкова, на рубле также скажется и падение цен на нефть. Стоимость одного барреля нефти марки Brent ранее снизилась почти на 0,5% до 52,5 долларов. Такое падение усиливает опасения рынка, уверен эксперт.
«Активность трейдеров будет пониженной из-за длительных выходных в США, и этот фактор также ограничивает потенциал для роста цен на нефть. Хотя в целом, американская статистика сейчас благоприятна для рубля», — поясняет Волков.
Он предполагает, что в ближайшее время курс рубля к доллару может в течение дня терять до 50 копеек в зависимости от происходящих событий и новостей. Из-за того, что объемы торгов будут ниже обычного, на рынке возможны сильные движения, опасается эксперт.
«В ближайшее время рубль может вновь вернуться к 58 за доллар, так как движения к 57,3 вряд ли возможно в нынешних условиях», — уверен Волков.