Москва, 4 сентября, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Внешнеполитические риски и цены на нефть вновь испытывают курс российской валюты на прочность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 сентября заявил начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Очередная эскалация напряженности вокруг Северной Кореи спровоцировала бегство инвесторов из рисковых активов. Это означает, что рубль окажется под давлением», — считает Волков.

В первые минуты торгов 4 сентября рубль потерял более 20 копеек по отношению к доллару и более 40 копеек к евро. При этом курс остается в районе 57,7 за доллар и 68,6 за евро.

По словам Волкова, на рубле также скажется и падение цен на нефть. Стоимость одного барреля нефти марки Brent ранее снизилась почти на 0,5% до 52,5 долларов. Такое падение усиливает опасения рынка, уверен эксперт.

«Активность трейдеров будет пониженной из-за длительных выходных в США, и этот фактор также ограничивает потенциал для роста цен на нефть. Хотя в целом, американская статистика сейчас благоприятна для рубля», — поясняет Волков.

Он предполагает, что в ближайшее время курс рубля к доллару может в течение дня терять до 50 копеек в зависимости от происходящих событий и новостей. Из-за того, что объемы торгов будут ниже обычного, на рынке возможны сильные движения, опасается эксперт.

«В ближайшее время рубль может вновь вернуться к 58 за доллар, так как движения к 57,3 вряд ли возможно в нынешних условиях», — уверен Волков.