Пекин, 4 сентября, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Департамент ядерной безопасности Министерства охраны окружающей среды КНР отчитался о результатах мониторинга радиационного фона в северо-восточных провинциях, который был инициирован из-за испытаний КНДР термоядерного оружия.

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В заявлении ведомства отмечается, что мониторинговые станции в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин и Шаньдун не зафиксировали повышение радиационного фона. Власти КНР подчеркнули, что испытания северокорейского оружия не оказали влияния на экологию КНР, пишет «Синьхуа».

3 августа северокорейские СМИ сообщили об успешных испытаниях водородной бомбы. Национальное сейсмологическое бюро КНР накануне зафиксировало землетрясение магнитудой 6,3, эпицентр которого находился на территории КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, мониторинг радиационного фона на территории КНР начался в ночь с 3 на 4 сентября.