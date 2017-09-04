Москва, 4 сентября, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Принятие закона об учете мнения граждан при реорганизации и ликвидации муниципальных и государственных больниц, поликлиник и других медицинских организаций позволит остановить существующий беспредел. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 сентября заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная Дума

«Надо остановить беспредел, который существует, и законопроект будет способствовать этому», — сказал Тумусов.

По мнению парламентария, проходящая оптимизация совершенно не учитывают особенностей огромных расстояний, разбросанности малонаселенных пунктов, не говоря о климатических, географических особенностях страны.

Ранее Тумусов обращал внимание на то, что с мест приходит множество сигналов, говорящих о том, что система муниципального здравоохранения разрушается.

«Разрушается решениями федеральной власти, в том числе и законами, принятыми Государственной думой. А ведь именно на муниципальном уровне оказывается две трети всего объема медицинских услуг. Это первичное звено, где проводится первичная медико-санитарная помощь, куда в первую очередь обращаются наши граждане: это ФАПы, сельские амбулатории, поликлиники. Сегодня мы наблюдаем полную безответственность муниципальных образований перед своими гражданами по вопросам здравоохранения», — отметил парламентарий.

Госдума в осеннюю сессию во втором чтении намерена обсудить законопроект об учете мнения граждан при реорганизации и ликвидации муниципальных и государственных больниц, поликлиник и других медицинских организаций. Особенно, если это — единственное лечебное учреждение.

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Вместе с тем, по поступающей из регионов в Счетную палату информации, под мероприятия по оптимизации попадают 952 медорганизации. Из них в 2014—2018 гг. предполагается ликвидировать 41 медицинскую организацию, реорганизовать 911. В результате к 2018 году численность больниц сократится на 11,2%, а поликлиник на 7,2%. Согласно результатам проверки Счетной палаты, в России 17,5 тыс. населенных пунктов вообще не имеют медицинской инфраструктуры, из них более 11 тыс. расположены на расстоянии свыше 20 километров от ближайшей организации, где есть врач. 879 населенных пунктов не прикреплены ни к одному ФАПУ (фельдшерско-акушерский пункт).

«Регионы активно сокращают коечный фонд, закрывая в сельских больницах специализированные отделения. Всего за 2014 год в регионах сокращено 33 757 коек. На 32 тыс. уменьшилось число пролеченных сельских больных. До 2018 года регионы планируют сократить ФАПы», — говорится в отчете Счетной палаты.