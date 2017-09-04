Грозный, 4 сентября, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку народу рохинья (рохинджа) в Мьянме, против которого были совершены преступления. Выступление Кадырова опубликовано на портале YouTube.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России, — сказал Кадыров. — Потому что у меня есть свое видение, своя позиция. Я больше чем уверен, что сегодня никто не будет поддерживать убийц, насильников».

При этом глава республики обвинил СМИ РФ в бездействии.

«Если в Европе где-то взрывают, убивают, сразу наши СМИ доблестные и политики все выступают, — говорит Кадыров. — А когда за 3 дня убито несколько тысяч человек — все молчат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, народ рохинья (рохинджа) компактно проживает в штате Ракхайн в Мьянме, коренными жителями которого себя считает. По вероисповеданию рохинья — мусульмане. Однако правительство страны считает их нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывает им в гражданстве. Изгнания народа рохинья из Мьянмы требуют националистические организации коренных народностей страны, которые являются инициаторами беспорядков в отношении мусульман.

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