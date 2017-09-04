Москва, 4 сентября, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Американская компания Facebook Inc. требует безвозмездной передачи ей домена facebook.ru, принадлежащего российской компании ЗАО ЦФТ («Центр финансовых технологий»), головной структуре платежной системы «Золотая корона». ЗАО ЦФТ может оставить домен себе, если заплатит компенсацию до 5 млн рублей за использование чужого товарного знака, пишет «Коммерсантъ».

Скриншот страницы Facebook.com Facebook

Претензий от Facebook Inc к ЗАО ЦФТ ни разу не поступало: домен facebook.ru работает уже 12 лет. Теперь же Facebook Inc требует отказаться от домена в срок до 30 сентября.

Письмо с претензией было направлено 28 августа. В настоящее время с домена facebook.ru идет автоматическая переадресация на сайт платежной системы «Золотая корона».

Читайте также: «Безвозмездно передать»: Facebook заявил права на домен «Золотой короны»

Корпорация Facebook Inc. была основана в 2004 году, ей принадлежит социальная сеть facebook.com и соответствующий товарный знак «facebook» в различных вариациях написания. В России самая ранняя дата приоритета компании на это написание — 2007 год.

По мнению корпорации, используемое доменное имя facebook.ru воспроизводит зарегистрированный товарный знак. Это является недопустимым и на основании ст. 1515 ГК РФ на компанию-нарушителя может быть наложен штраф в размере до 5 млн рублей, или двойная стоимость лицензии на товарный знак.

В пресс-службе Facebook Inc. от комментариев отказались. В пресс-службе ЦФТ изданию сообщили, что домен приобретен в 2005 году, тогда как Facebook появился в России в 2008 году. В настоящее время юристы компании работают с письмом.

Читайте также: Компания Google уволила сотрудника, заявившего о неравенстве полов

Эксперты отметили, что ранее Facebook Inc. выкупала домены за крупные суммы, например в 2010 году за $8,5 млн у American Farm Bureau Federation корпорацией была куплено доменное имя FB.com. С ЦФТ же никаких переговоров о продаже домена не было.

Законные основания для предъявления искового требования к ЦФТ у Facebook есть: в случае надлежащего сбора доказательств шансы на выигрыш высоки. Facebook уже принадлежат доменные имена национальных доменных зон Австралии, Австрии, Бельгии, Китая. Франции, Германии, Пакистана и т. д.

Тем не менее, есть шансы и у ЦФТ: компания может заявить, что слова «face» и «book» являются общеупотребимыми, а сама ЦФТ не является социальной сетью и конкурентом Facebook. По состоянию на утро 4 сентября домен facebook.ru продолжает автоматически перенаправлять на сайт платежной системы.

Читайте также: У основателя Facebook родилась вторая дочь