Ижевск, 4 сентября, 2017, 11:03 — ИА Регнум. «Забег добрых дел» в Ижевске, в котором принял участие врио главы Удмуртии Александр Бречалов, собрал 398 тыс. рублей. «Среди всех регионов, исключая Москву, это самая большая сумма», — написал Бречалов на странице в соцсети.

Www.udmurt.ru Врио главы Удмуртии Александр Бречалов на дистанции

Напомним, благотворительная акция «Забег добрых дел» проходит с 2015 года. Цель проекта — помощь в лечении и адаптации детей, страдающих редким и тяжелым генетическим заболеванием буллезный эпидермолиз. Во всем мире таких детей называют «дети-бабочки» из-за чрезвычайной хрупкости и ранимости их кожи. Оказать помощь может любой желающий: как участвуя в забеге на 2, 10 или 21 км, так и просто перечислив на счет фонда «Дети-бабочки» любую сумму.

В 2015 году забег проходил только в Москве, в нем приняли участие около 1,5 тыс. человек. В 2016 году в Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Челябинске, Новосибирске, Иркутске и Владивостоке на дистанции 2 и 10 км вышли уже 7 тыс. бегунов. В 2017 году благотворительному «Забегу добрых дел» присвоен статус международного проекта. Он прошел 3 сентября в Ижевске, Новороссийске и Волгограде. В Москве 8 октября в преддверии Всемирной Недели осведомленности о буллезном эпидермолизе стартует традиционный заключительный этап проекта.

В Ижевске врио главы Удмуртии пробежал дистанцию в 10 км. «Дистанция отличная, замечательные холмы, для меня это и спорт, и поддержка тех, кто вышел на старт, и благотворительность — все вместе», — прокомментировал мероприятие руководитель республики. Бречалов уточнил, что «398 тыс. рублей — это реабилитация для 2-х детей больных буллезным эпидермолизом».

Кроме того, руководитель региона отметил, что в забеге в Ижевске приняло участие 1,2 тыс. человек. Все бегуны получили памятные медали.

Бречалов отметил, что в следующем году Удмуртия планирует провести марафон. В октябре возможно подписание соглашения по организации таких соревнований, сообщили в правительстве региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле Бречалов заявил, что готов летом переплыть Каму.

«Я готов в июле. Если организаторы смогут безопасность и высокий уровень обеспечить, то будем переплывать летом Каму», — анонсировал врио главы Удмуртии.

Однако лето закончилось, а заплыв по Каме пока так и остается планами.