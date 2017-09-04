Берлин, 4 сентября, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Неуважение прав человека ставит под угрозу сплоченность Евросоюза, пишет 4 сентября Der Spiegel, цитируя слова члена Социал-демократической партии Германии и политолога Гезин Шван.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Кризис беженцев в 2015 году потряс весь Евросоюз: наплыв большого количества мигрантов «с легкой руки» нынешнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель «застал врасплох» многих политических деятелей, как глав государств и правительств стран ЕС, так и представителей верхушки органов Евросоюза.

Тогда, обозначая то, что Германия примет беженцев, окажет им помощь и будет примером для других стран ЕС, Меркель заявила «Мы справимся с этим!» («Wir schaffen das!»). Но, как оказалось, эта фраза обернулась против нее, добавляет издание.

Профессор Шван считает, что спустя два года европейские лидеры осознали масштабы данной проблемы: кризис беженцев затронул всех в разной степени. Если западные страны ЕС пытаются справляться с наплывом беженцев, то восточноевропейские страны — с критикой других членов Евросоюза, так как не желают принимать в своих странах мигрантов.

Балканский маршрут, о закрытии которого еще в 2015 году не могло идти и речи, «перекрыли» в 2016 году путем заключение договоренности с Турцией. Однако проблем меньше не стало: те, кто «застрял» в Турции, находятся в плохих жизненных условиях, а другие мигранты «поплыли» по средиземноморскому маршруту.

Как оказалось, и на данном пути встречаются сложности: Италия обвиняет страны ЕС в несолидарности и просит прекратить благотворительные суда спасать беженцев в Средиземном море до тех пор, пока «коллеги по ЕС» не согласятся прийти на помощь, а именно: не примут у себя часть мигрантов.

По мнению Гезин Шван, от того, что страны ЕС не могут договориться, как ограничить приток нелегалов, страдают обычные люди: они погибают в Средиземном море, некоторым даже не удается отплыть от ливийских берегов, так как там, согласно данным многих организаций, беженцы подвергаются насилию и попадают в рабство.

Таким образом, члены ЕС «наступают на свои ценности», добавляет профессор, защита жизни, ради чего «на словах» борются европейские демократические страны, фактически уступает внутренней безопасности многих стран — членов ЕС.

Напомним, с начала 2017 года в Италию по Средиземному морю прибыли около 93 тыс. человек, около двух тыс. погибли.