Калининград, 4 сентября, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Генеральный штаб Вооружённых Сил России в реальном времени следит за каждой боевой единицей НАТО в Прибалтике и Польше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Госдумы Павел Дорохин из комитета по обороне, накануне посетивший Калининград с рабочим визитом.

Андрей Выползов ИА REGNUM Депутат Госдумы Павел Дорохин

Отвечая на вопрос о том, обсуждают ли депутаты фактическое окружение Калининградской области войсками НАТО, Дорохин сказал: «Конечно, всё это обсуждается. Мы как законодательный орган приглашаем руководителей Минобороны с тем, чтобы законодательно поддержать разные подходы».

«Уверен, у Генштаба есть 2−3 варианта ответа по той или иной ситуации, связанной с нагнетанием давления НАТО, — продолжил депутат. — Естественно, это всё является закрытой военной информации, но соответствующие сценарии есть, и они постоянно корректируются».

«Мы знаем, что вся истерия НАТО, связанная с ситуацией с Крымом и Украиной, используется как предлог американского руководства, чтобы усилить свои военно-политические интересы в Прибалтике и Польше. Усилить своё присутствие», — сказал парламентарий.

«Мы были в новом ситуационном центре Генштаба на Фрунзенской набережной, где работает система контроля и мониторинга Министерства обороны России. Там идет очень чёткое, конкретное отслеживание каждой боевой единицы НАТО в режиме реального времени, — отметил Дорохин. — Абсолютно уверен, что в случае когда соперник будет подходить к красной черте, ему будет дано жёсткое предупреждение, а в случае чего ‑ и ответ. Всё здесь под контролем».

Напомним, депутат Госдумы от КПРФ Павел Дорохин стал широко известным в медиапространстве после того, как в прошлом году накануне Дня Победы подарил папе Римского Франциску георгиевскую ленточку.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что на следующей неделе, в четверг, 14 сентября, в России и Белоруссии начинаются совместные учения «Запад-2017». Замыслом учения предусмотрено, что на территорию ряда белорусских областей и российской Калининградской области проникли экстремистские группы, которые, по словам замминистра обороны Александра Фомина, «ставят своей целью проведение террористических актов и дестабилизацию обстановки в союзном государстве».

В маневрах примут участие более 12 тысяч российских и белорусских военнослужащих, до 700 единиц военной техники, до 70 самолетов и вертолетов, а также 10 кораблей.

Уточним, что в настоящее время в Польше и странах Прибалтики размещено около 9 тысяч военнослужащих НАТО, более 500 единиц военной техники, 18 летательных аппаратов. Пентагон также направил ракетные комплексы «Пэтриот».