Одесса, Украина, 4 сентября, 2017, 10:49 — ИА Регнум. В порт Одессы зашел итальянский эсминец ВМС Италии «Luigi Durand le la Penne», сообщает 4 сентября NewsOne.

Luis Díaz-Bedia Astor Эсминец ВМС Италии «Luigi Durand le la Penne»

Согласно сообщению, посещение Одессы и работа совместно с МВС Украины стоит в учебной программе для курсантов Академии ВМС Италии в городе Ливорно. Так, итальянские и украинские военнослужащие проведут несколько совместных мероприятий.

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Отмечается, что на итальянском военном корабле прибыли в Одессу 88 курсантов. Срок пребывания корабля вместе с итальянскими студентами — три дня. В рамках учебной программы курсанты итальянской военной академии побывают на фрегате «Гетман Сагайдачный» и в Национальном университете «Одесская морская академия».

Помимо этого, на итальянском эсминце побывают командование ВМС Украины и учащиеся «Одесской морской академии». Также украинские и итальянские военные моряки посетят место, где в 1920 году подорвался лидер эскадренных миноносцев «Карло Альберто Раккия».

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Напомним, эсминец «Карло Альберто Раккия» принимал участие в боевых действиях во время Первой мировой войны. В 1920 году защищал от нападения флота Белой армии три транспортных парохода, переправлявших 4 тыс. пленных русских солдат Первой мировой войны в Советскую Россию.