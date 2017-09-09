Москва, 9 сентября, 2017, 10:37 — ИА Регнум. С 13 по 21 сентября пройдет XXIV Международный фестиваль анимационного кино «Крок». Фестивальный теплоход проплывет по маршруту Москва — Углич — Горицы — Мандроги — Петрозаводск — Валаам — Санкт-Петербург.

Оргкомитет XXIV Международного фестиваль анимационного кино «Крок» Плакат XXIV Международного фестиваль анимационного кино «Крок»

Из 972 заявок в конкурсную программу вошли 131 фильм из 36 стран. Россию представят Нина Бисярина («Праздник»), Игорь Ковалев («До любви»), Наталия Чернышева («Кот и мышь»), Елена Касавина («Две недлинные истории»), Александр Свирский («9 способов нарисовать человека» и «Танзонк») и другие. Среди стран-участниц США, Великобритания, Франция, Испания, Бразилия и другие.

В состав жюри вошли режиссеры Кине Ауне (Норвегия), Рао Хейдметс (Эстония), Суреш Эрият (Индия), Екатерина Соколова (Россия) и киновед Станислав Сукненко (Украина).

Торжественная церемония открытия состоится 13 сентября в Центральном доме кинематографистов (Москва). В программу открытия войдет показ юмористического анимационного сериала о самом маленьком в мире человеке режиссера Хуана Пабло Зарамеллы.

Алексей Юшенков Крок 2016

В Угличе, Горицах и Петрозаводске пройдут встречи, мастер-классы и концерты знаменитых режиссеров, художников и артистов. Несмотря на то, что фестивальный теплоход в этом году не останавливается у берегов Череповца и Ярославля, в городах состоятся показы различных фильмов для семейного просмотра.

В свой день рождения президент фестиваля Юрий Норштейн впервые представит отреставрированные копии фильмов «Ёжик в тумане», «Сказка сказок» и других с цвето‑ и звукокоррекцией в качестве 4К. В рамках традиционной юбилейной программы на фестивале отметят 100-летие со дня рождения режиссера Федора Хитрука, 85-летие создателя сериалов «Приключения капитана Врунгеля» и «Остров сокровищ» Давида Черкасского, 60-летие лауреата премии «Оскар» Александра Петрова и другие.

Алексей Юшенков Юрий Норштейн на КРОКе

Фестиваль завершится 20 сентября в Санкт-Петербурге в Открытой киностудии «Лендок». На церемонии закрытия состоится награждение лучших фильмов и режиссеров, среди наград — специальный приз Александра Татарского «Пластилиновая ворона», который вручается «За высший пилотаж».

Международный фестиваль анимационного кино «Крок» проходит с 1989 года. В этом году мероприятие проводится при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.