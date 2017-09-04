Ярославль, 4 сентября, 2017, 10:36 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области ответили на запрос ИА REGNUM по поводу появившейся информации об аресте двух помощников зампредов.

Правительство Ярославской области

Напомним, по данным телеграмм-канала «Ярполитика» в Ярославле задержаны помощник заместителя председателя правительства Ярославской области Екатерины Троицкой и помощник заместителя председателя правительства Виталия Ткаченко.

Во Фрунзенском районном суде корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что 10 августа для помощника заместителя председателя правительства Ярославской области Дмитрия Корнеева была избрана мера пресечения — содержание под стражей. Ему вменяется совершение тяжких преступлений корыстной направленности. Сейчас идет следствие, которое находится на первоначальном этапе.

Между тем обсуждалось и то, что задержан помощник заместителя председателя регионального правительства Виталия Ткаченко — некий Швецов. ИА REGNUM попросили правительство Ярославской области пояснить, числись ли у них такие сотрудники.

«Корнеев Дмитрий в январе 2017 года принят в штат Департамента экономики и стратегического планирования ЯО на должность помощника директора. Трудовые отношения с данным сотрудником в настоящее время не прекращены.

Сотрудник с фамилией Швецов среди должностей, относящихся к категории помощники (советники), в том числе у заместителя Председателя Правительства ЯО Виталия Ткаченко, трудовую деятельность не осуществлял» — пояснили нам в региональном правительстве.

Мы будем следить за развитием ситуации.